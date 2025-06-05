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Trafikte bayram mesaisi: Ekipler yol durumu hakkında bilgilendiriyor

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanmaması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından yol durum bilgilendirilmesi yapıldı.

Trafikte bayram mesaisi: Ekipler yol durumu hakkında bilgilendiriyor

Kayseri’de Kurban Bayramı öncesi, trafik yoğunluğunu önlemek ve kazaların önüne geçmek amacıyla Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 05.06.2025 günü saat 21.00 itibarıyla yol durum bilgilendirmesi yapıldı.
Kayseri/Nevşehir Karayolu, her iki yönde trafik akımı normal.
Kayseri/Ankara Karayolu, her iki yönde trafik akımı normal.
Kayseri/Sivas Karayolu, her iki yönde trafik akımı normalin üzerinde.
Kayseri/Pınarbaşı Karayolu, her iki yönde trafik akımı normalin üzerinde.
Kayseri/Yozgat Karayolu, her iki yönde trafik akımı normal.
Kayseri/Niğde Karayolu, her iki yönde trafik akımı normalin altında.
Pınarbaşı/Gürün Karayolu, her iki yönde trafik akımı normalin üzerinde.
Pınarbaşı/Göksun Karayolu, her iki yönde trafik akımı normalin üzerinde.

Haber Merkezi

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