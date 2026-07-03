Trafikte cep telefonu kullanımına 455 cezai işlem uygulandı
Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 455 araç/sürücüye cep telefonu, 207 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 190 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 25 araç/sürücüye modifiyeli araç, 3 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 151 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 2 araç/sürücüye makas atma, 190 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 76 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek, 68 araç/sürücüye ışık donanımı, 207 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 455 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.