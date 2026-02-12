Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 556 araç/sürücüye cep telefonu, 311 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 289 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 91 araç/sürücüye modifiyeli araç ,12 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 193 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 20 araç/sürücüye makas atma, 289 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 84 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 81 araç/sürücüye ışık donanımı, 4 araç/sürücüye drift yapmak, 311 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 556 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.