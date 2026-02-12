  • Haberler
  • Gündem
  • Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 556 araç/sürücüye cep telefonu, 311 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 289 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 91 araç/sürücüye modifiyeli araç ,12 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 193 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 20 araç/sürücüye makas atma, 289 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 84 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 81 araç/sürücüye ışık donanımı, 4 araç/sürücüye drift yapmak, 311 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 556 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi'nden Ekonomide Gerileyen Kayseri için 'Ortak Masa' Teklifi
Saadet Partisi'nden Ekonomide Gerileyen Kayseri için 'Ortak Masa' Teklifi
Nikahta Kolay Tarih ve 14 Şubat Yoğunluğu: Rezervasyonlar doldu
Nikahta Kolay Tarih ve 14 Şubat Yoğunluğu: Rezervasyonlar doldu
Bel ağrısında doğru bilinen yanlışlar
Bel ağrısında doğru bilinen yanlışlar
Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Kapya Biberi Tohumu
Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Kapya Biberi Tohumu
Talas'ta Ramazan Etkinlikleri: Teravih Sonrası Her Hafta Sonu
Talas'ta Ramazan Etkinlikleri: Teravih Sonrası Her Hafta Sonu
Öğrenci servisi, TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 7 yaralı
Öğrenci servisi, TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 7 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!