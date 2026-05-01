Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 29 araç/sürücüye modifiyeli araç, 5 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 181 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 70 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 6 araç/sürücüye makas atma, 237 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 87 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek, 67 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 216 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 519 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak maddelerin toplam bin 423 araç/sürücüye cezai işlem uygulandı.