  • Haberler
  • Gündem
  • Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 548 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 araç/sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 13 araç/sürücüye modifiyeli araç 166 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 53 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 araç/sürücüye makas atma, 62 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 74 araç/sürücüye ışık donanımı, 548 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak maddelerinden toplamda 918 araç/sürücüye cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Trafikte en fazla ceza "cep telefonu" maddesinden uygulandı
Bakan Bolat, 'Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda'
Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda”
Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız
Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız
Kayserili İmam Hikmet Sarı'dan Yeni Kitap: 'Sükûtun Dili'
Kayserili İmam Hikmet Sarı’dan Yeni Kitap: “Sükûtun Dili”
Erdoğan: 'Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır'
Erdoğan: “Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır”
Kayserispor'un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayserispor’un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!