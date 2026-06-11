Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 548 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 araç/sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 13 araç/sürücüye modifiyeli araç 166 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 53 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 araç/sürücüye makas atma, 62 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 74 araç/sürücüye ışık donanımı, 548 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak maddelerinden toplamda 918 araç/sürücüye cezai işlem uygulandı.