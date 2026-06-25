Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak, 148 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde cep telefonu kullanmak, yüksek ses müzik, kırmızı ışık ihlali gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 12 araç/sürücüye modifiyeli araç, 104 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 52 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 228 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali , 4 araç/sürücüye makas atma,68 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 4 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek, 73 araç/sürücüye ışık donanımı, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 148 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 358 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak maddelerinden toplam bin 53 araç/sürücüye cezai işlem uygulandı.