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  • Trafikte kaza sonrası kavga eden alkollü sürücüye 405 bin TL ceza

Trafikte kaza sonrası kavga eden alkollü sürücüye 405 bin TL ceza

Kayseri'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşanan saldırı olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, başka bir araç sürücüsüne saldırdığı belirlenen alkollü motosiklet sürücüsüne toplam 405 bin TL idari para cezası uyguladı.

Trafikte kaza sonrası kavga eden alkollü sürücüye 405 bin TL ceza

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ve sonrasında yaşanan “trafikte saldırı” ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, motosiklet sürücüsünün trafikte başka bir araca ve sürücüsüne saldırıda bulunduğu, ayrıca alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 405 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan motosiklet sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi

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