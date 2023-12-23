Trafikte kış kontrolleri: sürücüler kış lastiği konusunda bilinçlendirildi

Kayseri'de trafik ekiplerince sürücülere araç lastiği kontrolü yapılarak kış lastiği kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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  • 23.12.2023 03:24
  • Güncelleme: 23.12.2023 03:24
Trafikte kış kontrolleri: sürücüler kış lastiği konusunda bilinçlendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı araçlarda kontrol yapıldı. Araç lastikleri kontrol edilirken sürücülere kış lastiği kullanımı, takip mesafesi artırımları, buzlanmaya karşı dikkatli seyretmeleri ve gündüz farlarını yakarak trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Öte yandan Kış lastiği uygulaması, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasını kapsayan dört aylık süre boyunca zorunludur.

1ha

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