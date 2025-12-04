Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde: 58 araç/sürücüye modifiyeli araç, 11 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 240 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 43 araç/sürücüye makas atma, 342 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 83 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 22 araç/sürücüye ışık donanımı,1 araç/sürücüye drift yapmak, 278 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 664 araç/sürücüye cep telefon maddelerinden cezai işlem uygulandı.