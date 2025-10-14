Trafikte nereden geldiği fark edelmeyen motorlular

Trafikte motosikletlerin 'fark edilmeme' sorunu kazalara yol açabiliyor. Motor gürültüsü ise motorcular tarafından bu riski azaltan bir güvenlik önlemi olarak görülmekte. Trafikte bazı araç ve motosikletlilerin kural ihlalleri kazalara ve can kayıplarına yol açmakta.

Motosiklet Sürücüsü Emre Okur ise, “Motosikletlerin trafikte en çok karşılaştığı sorunlardan biri fark edilmemektir. Trafik kurallarına her iki tarafın da uyması gerekiyor. Arabaların trafikte şerit, yol ve ışık hakları olduğu gibi, plakalı motosikletlerin de bu hakları vardır. Motosikletleri fark etmek önemlidir; küçük oldukları için aynada görünmeleri zor olabilir. Bu nedenle trafikte iki kere kontrol etmek gerekir. Trafikte genellikle önümüze kırmalar, bir taşıt değilmişiz gibi şeritten dışarı itilmeler ve bize yol vermeyen ve yola çıkan araçlarla karşılaşıyoruz. Oysa motosikletlerin fren mesafesi araçlara göre daha uzundur; bu yüzden kolay durulamıyor ve bu durum daha çok kazaya yol açıyor. Karşılıklı olarak araç sürücülerinin hoşgörülü olmamaları ve sıkıştırmaları, kazaların tek taraflı olmamasına ve tartışmalara sebep oluyor. Kazalar tek taraflı olmuyor. Çoğu zaman araçlar yol vermese de, dikkatsiz kullanan motosiklet sürücüleri de oluyor. Yüksek hız, araçların arasından kontrolsüzce geçiş yapılması, kurallara aykırı olarak tekere kalkmak veya hız yapmak, trafikte tehlike yaratan ve kazaya sebebiyet veren davranışlardır. Kırmızı ışıkta geçmek, 'Dur' tabelalarına uymamak da tehlikelidir” diye konuştu.

‘GÜRÜLTÜLÜ OLMALARI DİKKAT ÇEKİYOR VE KAZA ORANINI AZALTIYOR’

Sürücü Okur bütün araçların kurallara uyması gerektiğini belirterek, “Motosikletlilerin kurallara uyması gerektiği kadar, araçların da bu kurallara uyması şarttır. Eğer herkes kendi kuralları çerçevesinde hareket ederse, trafik daha düzenli ve rahat olacaktır. Mümkün olduğu kadar trafik kurallarına uyulmalı, tabelalar görülmeli, ışıklara dikkat edilmeli ve aynalarda herhangi bir araç olup olmadığı en az iki kez kontrol edilmelidir. Motorların trafikte daha çok dikkat çekmesi için gürültülü olması önemlidir. Gürültülü olmaları bir nebze de olsa dikkat çekiyor, araç sürücülerinin dikkatini topluyor ve kaza oranını azaltan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Motorun da bir taşıt olduğunu, onun da trafikte hakkı olduğunu ve kurallara karşılıklı uyulduğu sürece problem yaşanmadan devam edilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Ayrıca ışıklarda motosikletlere mümkün olduğunca yol verip ön tarafa alınması, yani halk arasında filtreleme denilen uygulama, trafik yoğunluğunun azalmasına sebep olur. Yoğunluk az olursa kaza da az olur. Son olarak, bu işin cinsiyet ayrımı yoktur. Kadınlar araç kullanmayı bilmeyen kişiler olarak görülüp hor görülüyor ve sıkıştırılıyorlar. Halbuki onlar da araç kullanmayı bilen kişilerdir. Onların da trafiğe çıkma ve araç kullanma hakkı vardır. Horgörülüp herhangi bir sıkıştırma ne araba ne de motor için uygun bir davranış değildir” şeklinde konuştu.