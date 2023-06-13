Trafikte pompalı terör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, iddiaya göre trafikte tartıştığı kişi veya kişiler tarafından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacağına saçmalar isabet eden A.B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de şüphelilerin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.