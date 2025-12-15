Trafikte rekor cezalar geliyor: Alkole ve hıza ağır yaptırım

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi yılbaşında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Kırmızı ışık ihlallerinde caydırıcılık artırılıyor. Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışıkta geçen sürücülerin ehliyeti iptal edilecek. “Dur” ihtarına rağmen kaçanlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.Alkol denetimlerinde de yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Alkolmetre ölçümünde 0,50 promilin üzerinde çıkan sürücülere 25 bin lira ceza kesilecek. Aynı sürücünün beş yıl içinde ikinci kez yakalanması halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü kez yakalanması durumunda ise 150 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca ilk ihlalde ehliyete 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üçüncü ihlalde ise 5 yıl süreyle el konulacak.

HIZ İHLALLERİ YÜZDELİK ORANA GÖRE HIZ BAZLI HESAPLANACAK

Ehliyeti olmadan direksiyon başına geçen sürücülere 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Plakada sahtecilik yapanlar ise 140 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak. Hız denetimlerinde de yeni bir döneme geçiliyor. İhlaller artık yüzdelik oranlara göre değil, aşım yapılan kilometre üzerinden değerlendirilecek. Hız sınırının 5 kilometre aşılmasıyla ceza başlayacak, her 5 kilometrelik artışta yaptırım kademeli olarak yükseltilecek. Trafiğin akışını bozacak şekilde konvoy oluşturarak yolu kapatanlara ise 90 bin lira idari para cezası kesilecek.