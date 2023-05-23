Trafikte sayısı en hızlı artan taşıt grubu hangisi?

Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayseri'de Nisan ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 430 bin 829 oldu. Peki Nisan ayı içinde trafiğe en çok kaydı yapılan taşıt hangisi?

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  • 23.05.2023 10:20
  • Güncelleme: 23.05.2023 10:21
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Trafikte sayısı en hızlı artan taşıt grubu hangisi?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 TUİK verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,2'sini motosiklet, %37,7'sini otomobil, %9,8'ini kamyonet, %4,2'sini traktör, %2,1'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,4 azaldı
 
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta %48,4, minibüste %27,2, kamyonette %21,7, traktörde %16,7, kamyonda %14,8, otomobilde %11,3 ve otobüste %6,7 azaldı.

Haber Merkezi

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