Trafikte sayısı en hızlı artan taşıt grubu hangisi?

TUİK verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,2'sini motosiklet, %37,7'sini otomobil, %9,8'ini kamyonet, %4,2'sini traktör, %2,1'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,4 azaldı



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta %48,4, minibüste %27,2, kamyonette %21,7, traktörde %16,7, kamyonda %14,8, otomobilde %11,3 ve otobüste %6,7 azaldı.