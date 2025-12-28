'Trafikte Sıfır Can Kaybı' çalışmaları sürüyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince zorlu kış şartlarında vatandaşların güvenli ulaşım sağlamalarını amaçlayan “Trafikte Sıfır Can Kaybı” prensibiyle yürütülen çalışmalar devam ediyor. Emniyetin yapmış olduğu açıklamada ise, “Sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını ve kış şartlarına uygun şekilde daha dikkatli araç kullanmalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.