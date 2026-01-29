Trafikte tartışma sonrası otomobil sürücüsü ile motokurye kavga etti
Talas ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında çıkan tartışma sonucu kavga çıktı.
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın ardından araçtan sopa ile inen otomobil sürücüsü, motokuryeye vurarak düşürdü. Motokurye daha sonra otomobil sürücüsünün elindeki sopayı alarak kovalamaya başladı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu kavga yatıştırıldı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.