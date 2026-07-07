Trafikte tartışma sonucu 1 kişinin öldüğü olayın sanığına 10 yıl hapis
Felahiye ilçesinde trafikte tartıştığı 67 yaşındaki İ.K.'yi darp ederek ölümüne sebep olmakla yargılanan H.E., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 14 Ekim'de Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.E., trafikte yanlış dönüş yapması nedeniyle sinirlendiği 67 yaşındaki İ.K.'yi darp etti. Hastaneye kaldırılan İ.K., 17 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık H.E. ile olayda hayatını kaybeden İ.K.'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada konuşan sanık H.E., "Şehit yakınıyım. Mahalle bekçisi olduktan sonra İ.K., torpille bekçi olduğumu söylerdi. Olaydan birkaç ay önce tartıştık. Ancak bu olay kapandı. Olay günü ben ona vurmadım. Ayağının takılması nedeniyle çarptım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.