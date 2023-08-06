Trafikte tehlike oluşturanlara ceza uygulandı

 Kayseri'de drift atan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve eksik belge bulunduran sürücülere cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'hem kameralarımızdan aldığımız görüntüler hem de görevlendirdiğimiz ekipler yardımıyla tavizsiz bir çalışma yapıyoruz' dedi. 

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  • 06.08.2023 20:34
  • Güncelleme: 06.08.2023 20:34
Trafikte tehlike oluşturanlara ceza uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda kural ihlali yapan 2 bin 173 sürücüye ceza yazıldı. Yapılan trafik denetimlerinde, 37 drift, 245 abartı egzoz, 368 mevzuata aykırı ışık donanımı, 230 tehlikeli araç kullanma, 192 alkollü araç kullanma, 405 ehliyetsiz araç kullanma ve 319 yüksek sesle müzik dinlemeyle ilgili araç kullanıcılarına cezai işlem uygulandı. 

Konuyla ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşehrilerimiz son zamanlarda trafik kurallarına uymayan ayrıca geç saatlere kadar araçlarıyla drift atarak hem trafiği tehlikeye sokan hem de gürültülü araç kullanmak suretiyle insanlarımızı rahatsız eden sürücülerden dolayı bir çok mesaj ve şikayet aldık. Bu konuyu Emniyet trafik ekiplerinin hassasiyetle takip ettiğini ve sert tedbirler aldığımızı yakaladığımız araç sürücülerine karşı ağır yaptırımlar uygulayacağımızı bildirmek isterim. Bu konuyla ilgili hem kameralarımızdan aldığımız görüntüler hem de görevlendirdiğimiz ekipler yardımıyla tavizsiz bir çalışma yapıyoruz. Huzur şehri diye tanınan şehrimizde hiç bir vatandaşımızın rahatsız edilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

1ha

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