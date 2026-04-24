Trafikte yeni dönem: Kadın “Şahinler” sahada

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize 'Şahin' ekiplerinde görev yapan kadın polisler trafik güvenliğini sağlamak için sahada aktif rol üstleniyor. Trafik Denetleme Şubesi bünyesinde görev yapan kadın şahinler, şehrin huzur ve güvenliği için gece-gündüz sahada görev yapıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev alan kadın polisler, kent genelinde yapılan denetim ve uygulama görevlerinde aktif rol üstleniyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler’de görev yapan Polis Memuru yaptığı açıklamada, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapmaktayım. Ekiplerdeydim daha önce, şu anda motorize ekiplerine yeni dahil olduk. Bunun için bir aylık bir motor eğitiminden geçtik. Şu anda da trafikte aktif olarak çalışmaktayız. Bu süreçte motosikletle ilgili tüm eğitimlerimizi tamamlayıp trafiğe dahil olduk. Şu anda motosikletlere yönelik olarak Cumhuriyet Meydanında bir uygulamamız vardı. Kayseri’nin her bölgesinde her yerinde uygulamalarımız motosiklet üzerine olsun, diğer araçlara olsun devam etmektedir. Abartı egzoz, plaka takmamak, kask takmamak, özellikle yüksek sesli müzik bunların hepsine gerekli denetimler gerekli uyarılarımız gerekli cezai işlemlerimiz yapılmaktadır. Bunun için çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Daha güvenli ve huzurlu bir trafik için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Polis Memuru ise, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapmaktayım. Motosikletli trafik timlerine kadın polis personeli olarak dahil olduk. Şu anda da aktif bir şekilde motosikletli olarak trafikte uygulamalarımız devam etmektedir. Biliyoruz motorize ekiplerimiz zaten güzel denetimler sağlıyorlar. Bir kadın gücü olarak timlerimize destek olup el birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Kayseri’de şahin ekipleri olarak denetimlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Ehliyetsiz sürücülere, cam filmi takanlara, modifiye edilmiş araçlara karşı denetimler yapıyoruz. Bunlara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bizimde kadın olarak onlara karşı daha kibar olduğumuzun farkınlar ve aynı kibarlıkta karşılık veriyorlar. Umarım daha güvenli ve huzurlu bir trafik oluşturma amacı taşıyoruz” şeklinde konuştu.