Trafodan 250 litre yağ ve bakır kablo çalan şüpheli yakalandı
Yeraltı sulama kuyusuna ait 2 elektrik trafosundan toplam 250 litre trafo yağının ve trafoya ait bakır kabloların çalınması olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.
- 04.03.2023 18:22
- Güncelleme: 04.03.2023 18:22
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Çadırkaya Mahallesi’nde yeraltı sulama kuyusuna ait 2 elektrik trafosundan toplam 250 litre trafo yağının ve trafoya ait bakır kabloların çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.
Fail veya faillerin tespiti maksadıyla JASAT ekipleriyle koordineli çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin O.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken suç konusu malzemeler mağdura teslim edildi.
1ha
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