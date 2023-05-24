Traktör kazasında ölen babası için ilginç bir hayır yaptı

Sivas Zaralı olan Hüseyin Önder, üç yıl önce traktör kazasında hayatını kaybeden babasının hayrına 2 bin 500 adet meyve fidanı dağıttı

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  • 24.05.2023 15:58
  • Güncelleme: 24.05.2023 15:58
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Traktör kazasında ölen babası için ilginç bir hayır yaptı
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Sivas Zaralı olan Hüseyin Önder, üç yıl önce traktör kazasında hayatını kaybeden babasının hayrına 2 bin 500 adet meyve fidanı dağıttı

Sivas’ın Zara ilçesinden olan Hüseyin Önder, üç yıl önce Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde geçirdiği traktör kazasında vefat eden babası Ahmet Önder ‘in adına hayır yapmak istedi. Kolları sıvayan Önder, istişareler sonrası hayatını doğaya adadığı babasının hayrına ilçede 2 bin 500 adet meyve fidanı dağıtmaya karar verdi. Elma, armut, kiraz, dut, erik ve bademden oluşan 2 bin 500 adet meyve fidanı alan Önder, tek tek fidanları ilçe sakinlerine dağıttı. Doğaya ve canlılara merakı olan babasının hayrına fidanları dağıtan Önder, babasının hayatını doğaya adadığını söyledi.

“Babamın her köyde dikili ağacı olsun istedim”

Hüseyin Önder, babasının her köyde dikili ağacı olmasını istediğini söyleyerek, “Bu yıl babam adına fidan dağıtımı yapmaya karar verdim. Babam Ahmet Önder, doğaya ve canlılara çok fazla merakı vardı. Hayatı boyunca köyünde tarlasında, bahçesinde çalıştı. Hayatını doğaya adadı. Bu projeyi bende anlamlı kılan ise yetişecek meyve ağaçlarından insanlar ve doğada yaşayan canlılar istifade edecekler ve bu durum kısa bir süre olmayacak. Bu fidanlar; ağaç olup her meyveye durduğunda nesiller boyu sürecek bir hayrat görevini üstlenecek. Babamın dikili ağacı çoktu ama istedim ki 135 köyde dikili ağacı olsun. Çok şükür babamızın şimdi çok daha fazla dikili ağacı oldu. Vesile olan Oda Başkanı Zeki beye ve Genel Sekreteri Zikri beye teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

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