Traktör sulama kanalına düştü: 1 ölü

Kayseri'de tarladan gelen traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu Y.E.C. yaşamını yitirdi.

Traktör sulama kanalına düştü: 1 ölü

Traktör sulama kanalına düştü: 1 ölü
 

Kayseri’de tarladan gelen traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu Y.E.C. yaşamını yitirdi.
Olay bugün öğle saatlerinde Kocasinan İlçesi Gömeç Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım arasizinden dönen Y.E.C.’nin kullandığı traktör sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Y.E.C. hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

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