Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kayseri Pınarbaşı-Malatya Karayolu'nda otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Pınarbaşı-Malatya Karayolu mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü trafik ışıklarında duran traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.