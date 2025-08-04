  • Haberler
  • Gündem
  • Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aynı yönde giden traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü H.Y. hayatını kaybetti.

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza saat 21.00 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. H.Y. idaresindeki motosiklet, Y.K.‘nin kullandığı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahşın cansız bedeni cenaze aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Y.K. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!