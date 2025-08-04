Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aynı yönde giden traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü H.Y. hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.00 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. H.Y. idaresindeki motosiklet, Y.K.‘nin kullandığı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahşın cansız bedeni cenaze aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Y.K. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.