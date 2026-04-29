Traktörü haciz edilen çiftçi Özdemir, 'Mağdurum, ben çalışıp borcumu ödüyordum'

Sivas’ta çiftçilikle uğraşan Ali Özdemir, borçlarını ödeyemediği için Sivas İcra Müdürlüğü tarafından traktörüne haciz konuldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, çiftçilerin üretim araçlarına 1932 yılında çıkarılan kanun gereği haciz uygulanamayacağını ifade etti.

Haciz kararının kanuna aykırı olduğunun altını çizen Başkan Şahin; “Sivas’ta çiftçilik yapan Ali Özdemir’in traktörü, geçtiğimiz aylarda Sivas İcra Müdürlüğü tarafından haczedildi. Oysa devletin yasaları açık; 1932 yılında çıkarılan kanunla çiftçinin üretim aracı olan traktörün haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Kanunlar sadece vatandaşlar uysun diye mi çıkarılıyor? Bir vatandaş kanuna uymadığında üst üste cezalar alırken, bir bürokrat kanunu çiğnediğinde neden bir yaptırımla karşılaşmıyor? Bir avukatın talebiyle icra müdürünün kanuna aykırı hareket etmesi kabul edilemez. Eğer bir icra müdürü 1932’den beri yürürlükte olan bir kanunu bilmiyorsa, kendi görev alanına dair neyi bilecek? Çiftçinin traktörüne el koymak, onun kolunu kanadını kırmaktır. Amacınız bu borcun ödenmesi mi, yoksa ödenememesi mi? Traktörü alınan bir çiftçinin üretimi durur; üretimi duran bir kişi ne borcunu ödeyebilir ne de geçimini sağlayabilir. İcra müdürü ya da devlet yetkilileri bunu öngöremiyor mu? Ziraat Odaları’nın bu duruma sessiz kalmaması gerekir. Eğer ben bir Ziraat Odası başkanı olsaydım, ortalığı ayağa kaldırırdım; çünkü ziraat ekipmanlarının haczedilmesi hukuken mümkün değildir. Yediemin depoları traktörlerle doluyken, bu durum tarım sektörünün aslında bir "S.O.S." verdiğini gösteriyor. Devletin bu hukuksuzluğa acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu kapsamda Avukat Ayşegül Hanım, Sivas İcra Müdür Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Önümüzdeki günlerde, oluşan zarardan dolayı tazminat davası açılması ve devletin bu zararı tazmin etmesi talep edilecek. Temel maksat, çiftçinin üretiminin devam etmesini ve insanların hayatlarını idame ettirmesini sağlamaktır. Ancak görünen o ki icra müdürü, bu vatandaşın hayatını bitirmek ve borçlarını ödeyemez hale getirmek niyetinde” şeklinde konuştu.

Bahse konu olayda mağdur olan çiftçi Ali Özdemir, ”Mağdurum ben çalışıp borcumu ödüyordum. Geldiler, traktörümü alıp gittiler. Şu an elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamayacak durumda kaldım. Borcumu ödeyemez hale geldim ve çok mağdurum” ifadelerini kullandı.