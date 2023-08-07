Traktörün ikiye bölündüğü kazada tır sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan traktör ikiye bölündü, tır da devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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  • 07.08.2023 18:35
  • Güncelleme: 07.08.2023 18:35
Traktörün ikiye bölündüğü kazada tır sürücüsü yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan traktör ikiye bölündü, tır da devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kangal ilçesi Alacahan mevkiinde meydana geldi. S.S.U. yönetimindeki 38 FJ 455 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.A. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, tır ise devrilerek yan yattı. Kazada devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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