Tramvay 260 yolcu taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem'den Kayseri Şehir Hastanesi'ne uzanan 30 kilometrelik sürekli ulaşım sağlayan yeni T3 hattı ile birlikte yolcu kapasitesinin 259 bin 600'e, sefer adedinin de 472'ye çıktığını söyledi.

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  • 09.03.2023 11:00
  • Güncelleme: 10.03.2023 08:19
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Tramvay 260 yolcu taşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem’den Kayseri Şehir Hastanesi’ne uzanan 30 kilometrelik sürekli ulaşım sağlayan yeni T3 hattı ile birlikte yolcu kapasitesinin 259 bin 600’e, sefer adedinin de 472’ye çıktığını söyledi.

Mevcutta 34 kilometrelik alanda hizmet veren Organize Sanayi- İldem 5 arası T1 hattı, Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemilbaba arası T2 hattına, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent arası yeni T3 hattı hayata geçirildi. İldem, Beyazşehir, Cumhuriyet Meydanı, Otogar, Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile Kumsmall’ı birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometre boyunca sürekli ve konforlu ulaşım dönemi, yolcular tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı olan yeni T3 hattının vatandaşların ilgisi ve memnuniyeti ile karşılaştığını ifade etti.

Günlük sefer adedi 472’ye yükseldi

Toplam 74 araç, 66 istasyonla hizmet verdiğini belirten Büyükkılıç, “Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent hattının devreye alınmasıyla hizmet vermeye başlayan T3 hattı ile birlikte günlük verilen sefer adedi 472’ye yükseldi” dedi.

Yolcu kapasitesi 259 bin 600’e çıktı

Başkan Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım konforundaki standardı en üst seviyeye çıkarmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “T3 hattından önce günlük 226 bin 50 yolcu kapasitesi sunulurken, yeni T3 hattımızın açılmasıyla yolcu kapasitesi 259 bin 600’e çıktı. Cenab-ı Allah, kazasız belasız hayırlı yolculuklar nasip etsin. Daha konforlu bir ulaşım amacıyla Anafartalar’dan başlayarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne giden T3 Tramvay Hattımızı Kayserimize bir kez daha hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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