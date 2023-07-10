Tramvay hattı direğinde bulunan akülerde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Şehir Hastanesi - Yeni Terminal tramvay hattında bulunan direklerin akülerinden birinde yangın çıktı, ekipler yangını kontrol altına aldı.
- 10.07.2023 18:44
- Güncelleme: 10.07.2023 18:44
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Kayseri’de Şehir Hastanesi - Yeni Terminal Tramvay hattında bulunan direklerde akülerin birinde yangın çıktı. Yağmurdan dolayı tellerde kısa devre oluşmasından kaynaklı çıkan yangına tramvay ekipleri müdahale etti.
Yangın nedeniyle yolcuların ulaşımı otobüs aktarmasıyla sağlandı. Hafta içi ve havanın yağmurlu olması nedeniyle otobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı.
Şehir Hastanesi - Terminal tramvay hattı 2 Mart’ta 2023 tarihinde faaliyete başlamıştı.
1ha
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