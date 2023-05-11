Tramvay hattında tehlikeli kaza

Kayseri'de A.E.(27) isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına girdi. 

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  • 11.05.2023 09:34
  • Güncelleme: 11.05.2023 13:13
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Tramvay hattında tehlikeli kaza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı ile Şahap Sicimoğlu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada A.E. (27) idaresindeki otomobil tramvay durağına girerek durdu. Araçta ve tramvay durağında maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla Kayseri Şehir Hastanesine gitti. 
Tramvay seferleri bir süre durdu. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri kaza nedeniyle zarar gören durakta çalışma başlattı.

1ha

Kayseri Gündem
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