Tramvay hattında tehlikeli kaza

Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı ile Şahap Sicimoğlu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada A.E. (27) idaresindeki otomobil tramvay durağına girerek durdu. Araçta ve tramvay durağında maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla Kayseri Şehir Hastanesine gitti.

Tramvay seferleri bir süre durdu. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri kaza nedeniyle zarar gören durakta çalışma başlattı.