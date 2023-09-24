Tramvay kazasında ölen gencin ailesinden tabutlu tepki

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün meydana gelen tramvay kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki gencin ailesi, tramvay yolunda tabutla yürüyerek eylem yaptı.

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  • 24.09.2023 14:54
  • Güncelleme: 24.09.2023 19:32
Tramvay kazasında ölen gencin ailesinden tabutlu tepki
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün meydana gelen tramvay kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki gencin ailesi, tramvay yolunda tabutla yürüyerek eylem yaptı.

Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı’nda dün meydana gelen kazada Harun Can G. (15), 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları, bugün kazanın meydana geldiği tramvay durağına gelerek kazaya tepki gösterdi. Tabutla tramvay yolunu kapatan aile, daha sonra rayların üzerinde yürümeye başladı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, tramvay seferleri de bir süre durduruldu. Bir süre tramvay yolunda yürüyen kalabalık, daha sonra dağıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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