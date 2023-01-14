Tramvaya tutunan vatandaştan tehlikeli yolculuk
Kayseri'de bir vatandaş, İldem'e gitmek üzere sefer yapan tramvaya tutunup tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar ise an be an kaydedildi.
- 14.01.2023 04:17
- Güncelleme: 14.01.2023 04:17
- 39
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi üzerinde hareket halinde olan raylı sistem yolunda yaşandı. Canını hiçe sayan vatandaş, Organize Sanayi Bölgesi'nden İldem hattına sefer yapan tramvaya tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Tehlikeli anlara şahitlik eden vatandaşlar cep telefonu kameralarından saniye saniye o anları kaydetti. Canını hiçe sayan vatandaş hakkında ise yolculuk sonrası can kaybı veya yaralanma gibi bir durum olmadığı öğrenildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN