Tramvaya tutunan vatandaştan tehlikeli yolculuk

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi üzerinde hareket halinde olan raylı sistem yolunda yaşandı. Canını hiçe sayan vatandaş, Organize Sanayi Bölgesi'nden İldem hattına sefer yapan tramvaya tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Tehlikeli anlara şahitlik eden vatandaşlar cep telefonu kameralarından saniye saniye o anları kaydetti. Canını hiçe sayan vatandaş hakkında ise yolculuk sonrası can kaybı veya yaralanma gibi bir durum olmadığı öğrenildi.