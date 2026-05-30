Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı

Kayseri'de tramvayda yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan M.T. isimli şahıs sanıklardan şikayetçi olmadı.

Kayseri’de iddiaa göre tramvayda A.Z. isimli kadının rahatsız olduğu gerekçesiyle M.T. isimli şahoısla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.  Yaşanan kavga nedeniyle A.Z., S.G. ve Y.K. hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar katılmazken mağdur mahkemede yer aldı. Mahkemede konuşan M.T., “Olay günü ben tramvayda otururak  seyhat ediyordum. A.Z. isimli kadın geldi ön koltuğa oturdu. Elim yan taraftaydı. A.Z. bir anda bağırmaya başladı. Benim ona karşı her hangi bir eylemim olmadı. Kendimi ifade etmeye çalışırken çevredekiler tarafından darp edildim. Kimseden şikayetim yoktur” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

