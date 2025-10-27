Tramvayda hayasızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince “Tramvay içerisinde hayasızca hareketler” konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.Y.(69) ve B.Ç.(47) yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.