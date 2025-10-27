  • Haberler
  • Gündem
  • Tramvayda hayasızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Tramvayda hayasızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Tramvay içerisinde hayasızca hareketler' konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.Y.(69) ve B.Ç.(47) yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Tramvayda hayasızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince “Tramvay içerisinde hayasızca hareketler” konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.Y.(69) ve B.Ç.(47) yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye Barolar Birliği, Kayseri'de yaşanan kadın cinayetine tepki gösterdi
Türkiye Barolar Birliği, Kayseri'de yaşanan kadın cinayetine tepki gösterdi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı
Yeşilhisar'ın yeni Kaymakamı Fatih Adıgüzel görevine başladı
Yeşilhisar’ın yeni Kaymakamı Fatih Adıgüzel görevine başladı
Hacılar'da 124 konut sahiplerine kavuşuyor
Hacılar’da 124 konut sahiplerine kavuşuyor
SP İl Başkanı Altun, 'Kayseri'de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor'
SP İl Başkanı Altun, “Kayseri’de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor”
Kayseri'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'
Kayseri’de “Asayiş Değerlendirme Toplantısı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!