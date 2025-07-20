Tramvayda unutulan eşyalar, Kayıp Eşya Bürosunda sahiplerini bekliyor

Tramvaylarda, cep telefonundan güneş gözlüğüne, kimlik kartından nakit paraya kadar unutulan birçok eşya, Doğu Terminali bölgesinde bulunan Kayıp Eşya Bürosunda, tutanak ile muhafaza altına alınarak sahiplerini bekliyor.

Ulaşım A.Ş. Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, unutulan eşyaların Kayıp Eşya Bürosunda tutanak ile muhafaza altına alındığını ifade ederek; “Doğu terminali bölgesinde bulunan Kayıp Eşya Bürosundayız. İstasyonlarımızda ve raylı sistem araçlarımızın içerisinde unutulan eşyalar, güvenlik personellerimiz tarafından tutanak altına alınarak teslim alınıyor. Ve bu eşyalar Doğu Terminalinde bulunan Kayıp Eşya Bürosuna ulaşıyor. Vatandaşlarımız gerek web sitesinden takip ederek gerekse ‘153’ üzerinden arayarak kayıp eşyalarıyla ilgili bilgi alabiliyorlar ve buraya gelip eşyanın kendisine ait olduğunu ispatlayıcı delillerle birlikte eşyalarını teslim alabiliyorlar. Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin resmi ‘kayseriulaşım.com’ web sitesi üzerinden kayıp eşyaları sürekli yayınlıyoruz. Buradan girip unutulan eşyaları kontrol edebilirler. En çok unutulan eşyalar genelde kıyafetler, cep telefonu oluyor. Bunun yanında okul çantaları, burada da görebildiğiniz özellikle şemsiye en çok unutulan eşyalar arasında. Gözlük çok fazla, baston unutmalar oluyor. Birçok eşya ne yazık ki raylı sistem araçlarının içerisinde unutuluyor. Burada bebek bezinden oyuncağa kadar birçok şey görebilirsiniz. En son bir yaprak sarması vardı bir bidon. Onu da imha ettik ne yazık ki. Bizde belli bir süre bekletildikten sonra bekleme süreleri var. O süreleri aştıktan sonra imha ediyoruz. Buraya bizim güvenliklerimiz teslim aldıktan sonra önce bir ilk olarak toplama merkezimiz var, meydan bölgesinde toplanıyor. Daha sonra bizim güvenlik personellerimiz tarafından buraya taşınıyor, getiriliyor eşyalar” diye konuştu.

“90 BİN TL'LİK TUTARI KANKA DERNEĞİNE BAĞIŞLADIK”

Raylı sistem araçları içerisinde unutulan nakit paraları, belli bir süre geçtikten sonra KANKA Derneğine bağışladıklarını belirten Ömer Demirdirek, “2024 yılı boyunca toplam 3 bin 437 yedi adet buluntu, eşya gerçekleşti. Bunlardan 450 adeti teslim edildi. Geriye kalanlar ise imha edildi. 2025 yılı başından itibaren Nisan ayına kadar birikmiş olan 90 bin TL'lik bir tutar vardı. Bu tutarı biz KANKA Derneğine bağışladık. Nisan ayından itibaren de şu ana kadar birikmiş bir 38 bin TL tutarımız mevcut. Onu da yıl sonunda biriken diğer tutarlarla birlikte bağışını yapacağız” ifadelerini kullandı.