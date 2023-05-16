Tramvayın çarptığı kamyonet istinat duvarına girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayla kamyonet çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet binanın istinat duvarına çarparak durabilirken kazada 1 kişi yaralandı.

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  • 16.05.2023 10:10
  • Güncelleme: 16.05.2023 10:33
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Tramvayın çarptığı kamyonet istinat duvarına girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tramvayla kamyonet çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet binanın istinat duvarına çarparak durabilirken kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 58 AED 245 plakalı kamyonet ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, binanın istinat duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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