  • TransAnatolia Rally Raid Motorcuları Soğanlı'da Mola verdi

TransAnatolia Rally Raid Motorcuları Soğanlı'da Mola verdi

Uluslararası Rally Raid Yarışı 'TransAnatolia motor yarışçıları Soğanlı'da mola vererek dinlenme fırsatı buldular.

Uluslararası Rally Raid Yarışı “TransAnatolia”, 30 Ağustos Cumartesi günü Bursa’dan start aldı. Bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda’dan gelen 98 yarışmacının katıldığı etkinlik, 15. kez düzenleniyor.

Yarışmacılar, Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Mahallesi’nde mola vererek dinlenme fırsatı buldular. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, sporcuları Soğanlı'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve tüm katılımcılara başarılar diledi.

Sporcuların azmi ve mücadele ruhu, bu yılki yarışın en dikkat çekici unsurları arasında yer aldı. TransAnatolia, hem yerli hem de uluslararası katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

