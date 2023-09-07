Transfer dönemi bir hafta sonra bitecek, Kayserispor hala yasağı kaldıramadı

Kayserispor yönetimi transfer yasağının açılacağı zaman olarak ‘hafta içi’ ifadesinde bulundu. Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Ali Çamlı ve basın sözcüsü Samet Koç transfer yasağının ne zaman açılacağı hakkında sorulara ‘hafta içi’ cevabı vermişti. En son dile getirilen ‘hafta içi’ cevabının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen henüz transfer yasağı kalkmadı.

Transfer dönemi başladığında yasağı kaldıramayan kulüp yönetimi sezonun ilk dört maçının oynanmasına rağmen hala yasağı kaldıramadı. 2023 – 2023 sezonu ilk transfer dönemi resmi olarak 15 Eylül’de sona erecek.