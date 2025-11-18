Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle uygulanacak indirime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek" diye konuştu.

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını belirten Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini ifade etti.