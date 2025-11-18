Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak

  • Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle uygulanacak indirime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek" diye konuştu.

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını belirten Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi

