Tren yoluna giren koyunlar telef oldu
Kayseri'de mesire alanı güzergâhından geçen tren yolunda otlanan koyunlar, trenin çarpmasıyla telef oldu.
- 10.10.2023 12:26
- Güncelleme: 10.10.2023 12:26
Kayseri’de mesire alanı güzergâhından geçen tren yolunda otlanan koyunlar, trenin çarpmasıyla telef oldu.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mesire Alanı güzergâhından geçen tren yolunda otlanan koyunlara tren çarptı. Trenin çarpmasıyla birlikte çevreye savrulan koyunlar telef oldu.
1ha
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