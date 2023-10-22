Trendyol Süper Lig: E.Y. Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında E.Y. Sivaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.
- 22.10.2023 15:33
- Güncelleme: 22.10.2023 15:33
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında E.Y. Sivaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Uğur Çiftçi’nin vuruşunda kaleci Gianniotis topu uzaklaştırdı.
53. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Ngoy kale çizgisi önüne kadar ilerleyip vuruşunda kaleci Ali Şaşal’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
64. dakikada Aytaç Kara’nın ceza yayından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
85. dakikada N’jie’nin ceza yayının sol tarafından vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çıkarttı.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Abdulkadir Parmak dk. 57), Emrah Başsan (Koita dk. 57), Saiz, Kvet (Manaj dk. 88), Barrow, Rodrigues (N’jie dk. 76)
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan (Yasin Özcan dk. 65), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic (Saddiki dk. 85), Gomis (Ouanes dk. 65), Fall (Selim Dilli dk. 90), Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Yavrucu, , Taylan Utku Aydın, Sinan Alkaş, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Gomis (dk. 53) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Haris Hajradinovic, Selim Dilli (Kasımpaşa)