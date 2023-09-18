Trendyol Süper Lig: E.Y Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında E.Y Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
- 18.09.2023 20:53
- Güncelleme: 18.09.2023 20:53
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında E.Y Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol kanatta topla buluşan N’Jie sağ ayağıyla topa vurdu. Kaleci Bahadır soluna uzanarak topu kornere çeldi.
18. dakikada orta sahada topla buluşan Samuel Saiz topla ilerledi. Ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Saiz, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hanousek, sol ayağıyla vuruşunu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
28. dakikada Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues sol ayağıyla vurdu, top üstten auta gitti.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, sol ayağıyla orta yaptı. Morutan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.1-1
34. dakikada topla buluşan Saiz, topu ceza sahasında bulunan Emrah Başsan’a aktardı. Emrah Başsan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, N’Jie, Saiz, Emrah Başsan, Manaj
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Musa, Burak Kapacak, Kvet, Emre Gökay, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Barrow
Teknik Direktör: Servet Çetin
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Majakic, Kitsiou, Hanousek, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Rodrigues, Bajic
Yedekler: Doğukan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Ali Kaan Güneren, Cephas, Macheda, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Goller: Saiz (dk. 18) (EY Sivasspor), Morutan (dk. 31) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: N’jie, Saiz (Sivasspor)