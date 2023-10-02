Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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  • 02.10.2023 22:01
  • Güncelleme: 02.10.2023 22:34
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figuiredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Thiam’ın vuruşunu kaleci Volkan kornere çıkardı.

53. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Attamah’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topa vuran Figuiredo’nun vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çıkardı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Bilal, Uzodimma (Kolovetsios dk. 88) Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Boa Morte (Bahoken dk. 82) Ramazan (Hasan Ali dk. 78) Mane, Thiam

Yedekler: Onurcan, Hosseini, Arif, Baran Ali, Hayrullah, Talha, Yiğit Emre

Teknik Direktör: Recep Uçar

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima (Cemali Sertel dk. 5), Karzev, Berkay, Deniz (Emirhan dk. 89) Figuiredo, Dennis (Abeid dk. 74) Keny (Piatek dk. 74)

Yedekler: Deniz, Onur, Aleksic, Pelkas, Mahmut Tekdemir, Berkay

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Ackah, Jeanvier (Kayserispor), Deniz Türüç, Piatek (RAMS Başakşehir)

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İHA

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