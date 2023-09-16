Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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  • 16.09.2023 19:05
  • Güncelleme: 16.09.2023 20:22
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Maxim topu ceza sahasına gönderdi. Furkan’ın zor pozisyonda sırtı dönük yaptığı kafa vuruşunda kaleci son anda topa dokunarak kornere çeldi.

58. dakikada sağ kanattan açılan ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ertuğrul’un kafasında meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa topu müsait pozisyondaki Maxim’e aktardı. Ceza sahası içerisinde seri çalımlarla önünü boşaltan Maxim, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Kemen’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan’ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

64. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topu takip eden Thiam meşin yuvarlağı alarak ceza sahasına girdi. Önünü boşaltan Thiam’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada Mane’nin pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam’ın vuruşunda kaleci Nita topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

79. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kemen, çalımlarla önünü boşalttı. Müsait pozisyonda şutunu çeken Kemen çerçeveyi bulamadı.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topu Talha, Thiam’ın önüne indirdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Arif (Kolovetsios dk. 75), Carole, Ackah, Gökhan (Talha dk. 87), Ramazan (Baran dk. 75), Karimi (Kemen dk. 37), Mane, Thiam

Yedekler: Onurcan, Hosseini, Muhammed, Ahmet, Hayrullah, Jeanvier

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaizantep FK: Nita, Ertuğrul, N’Koulou (Mbakata dk. 84), Djiilobodji, Mustafa, Furkan, Jevtovic (Bikel dk. 75), Morais, Markovic (Gradel dk. 46), Draguş, Maxim (Riascos dk. 87)

Yedekler: Batuhan, Arda, Mirza, Ömürcan, Onurhan, Ogün

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Thiam (dk. 6 pen ve dk. 90)

Sarı kart: Bikel (Gaziantep FK)

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İHA

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