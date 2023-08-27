Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
- 27.08.2023 21:21
- Güncelleme: 27.08.2023 23:05
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Samsunspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada kalecinin savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sağ çaprazda önünde bulan Gökhan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, dar açıdan şutunu çekti ancak kaleci Okan ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
66. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Karimi’nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu çeldi.
75. dakikada Laura’nın savunmanın arkasın attığı topla buluşan Fofana kaleci ile karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Fofana’nın şutu az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada Schindler sağ kanattan ortaladı. Laura’nın kale çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Mane’nin ceza sahasına çevirdiği topa Thiam müsait pozisyonda dokunmadı.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay
Kayserispor: Bilal, Uzodimma (Mane dk. 87), Kolovetsios, Attaamah, Carole, Ackah (Baran dk. 90), Cardoso (Kemen dk. 84), Ramazan (Arif dk. 84), Karimi, Thiam, Gökhan (Talha dk. 90)
Yedekler: Mehmet, Muhammed, Ahmet, Hayrullah, Ethem
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Samsunspor: Okan, Zeki (Satka dk. 69), Alim, Drongelen, Taylan (Soner dk. 61), Schindler, Emre, Ntcham (Nanu dk. 87), Bola (Bennasser dk. 61), Mouandilmadji (Laura dk. 61), Fofana
Yedekler: Szumski, Soner, Muhammet, Yunus, Osman
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Uzodimma (dk. 16), Thiam (dk. 38) Kayserispor), Mouandilmadji (dk. 21) (Samsunspor)