Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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  • 27.08.2023 20:13
  • Güncelleme: 27.08.2023 21:00
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Thiam’ın sol çizgiden ceza sahasına gönderdiği topu alan Uzodimma, önünü boşaltarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Fofana’nın ortasında Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

27. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Ackah’ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada korner atışında kaleci Bilal yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Taylan bekletmeden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Karimi’nin savunmanın arkasına attığı topa Carole topa kafayla dokundu. Kaleci Okan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Attaamah, Carole, Ackah, Cardoso, Ramazan, Karimi, Thiam, Gökhan

Yedekler: Mehmet, Kemen, Muhammed, Ahmet, Mane, Hayrullah, Baran, Arif, Ethem, Talha

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Taylan, Schindler, Emre, Ntcham, Bola, Mouandilmadji, Fofana

Yedekler: Szumski, Bennasser, Soner, Nanu, Muhammet, Yunus, Laura, Soner, Satka, Osman

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Uzodimma (dk. 16), Thiam (dk. 38) Kayserispor), Mouandilmadji (dk. 21) (Samsunspor)

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İHA

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