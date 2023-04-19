Trenin çarptığı tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de lokomotifin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

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  • 19.04.2023 00:10
  • Güncelleme: 19.04.2023 09:18
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Trenin çarptığı tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de lokomotifin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boğazköprü Mevkii’nde meydana gelen kazada, hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan Ahmet A. (24) yönetimindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü tıra lokomotif çarptı. Kazada tırın dorsesi hurdaya dönerken, sürücü A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, yaralı sürücü de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ahmet A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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