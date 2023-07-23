Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi
Kayseri'de 55-60 yaşlarında üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi.
- 23.07.2023 03:18
- Güncelleme: 23.07.2023 03:18
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Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bulunan tren garında meydana geldi. İddiaya göre 55-60 yaşlarında üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi hareket halindeki treni önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kişinin cansız bedeni kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1ha
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