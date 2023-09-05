Trenle otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tren ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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  • 05.09.2023 16:04
  • Güncelleme: 05.09.2023 16:22
Trenle otomobil çarpıştı: 1 Yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde tren ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sultanhanı mevkinde raylardan geçmek isteyen 38 NV 423 plakalı otomobil ile tren çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobilde ise ağır hasar oluştu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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