Trikotillomani tehlikesi: Saç yolma hastalığı tedavi edilmezse derinleşiyor

Psikolojik kökenli bir rahatsızlık olan Trikotillomani, halk arasında “saç yolma hastalığı” olarak biliniyor. Uzmanlar, bu hastalığın özellikle stres ve kaygı bozukluğu yaşayan kişilerde daha sık görüldüğünü belirtiyor. Trikotillomani, kişinin kendi saçlarını, kaşlarını ya da kirpiklerini yolma isteğiyle ortaya çıkıyor. Hastalar saçlarını koparmadan önce yoğun bir gerginlik hissi yaşarken, saç yolma sonrasında kısa süreli bir rahatlama hissediyor. Bu durum, zamanla saçlarda belirgin seyrelmeye ve boşluklara neden oluyor. Hastalık yalnızca fiziksel bir sorun yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kişinin özgüvenini ve sosyal hayatını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, trikotillomaninin bir dürtü kontrol bozukluğu olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyebileceğini vurguluyor.

Tedavide en etkili yöntemlerden biri olarak Bilişsel Davranışçı Terapi öne çıkarken, bazı vakalarda ilaç tedavisi de uygulanabiliyor. Dermatolojik destek ve saç derisi bakımı da tedavi sürecine katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, saç yolma davranışı yaşayan kişilerin bir an önce psikolojik destek almaları gerektiğini hatırlatıyor.