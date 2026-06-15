Troy Kartlılara LC Waikiki'den Özel İndirim

Kampanya, LC Waikiki’nin giyimden ev yaşam ürünlerine, aksesuardan ayakkabıya kadar uzanan geniş ürün yelpazesini avantajlı hale getiriyor. Yaz sezonunda gardıroplarını yenilemek, tatil ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev dekorasyonunda yeni seçenekler değerlendirmek isteyen tüketiciler, TROY kartlarıyla alışverişlerini daha hesaplı yapabilecek.

İndirimden faydalanmak için online alışverişlerde ödemenin TROY logolu kartlarla yapılması gerekiyor. Mağazalarda ise ödeme sırasında kartın kasa personeline gösterilmesi ve kampanyaya katılım talebinin belirtilmesi yeterli olacak.

Kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart fark etmeksizin tüm TROY logolu kart sahiplerinin yararlanabileceği kampanya, bireysel ve ticari kullanıcıları kapsıyor. Henüz TROY kartı bulunmayanlar ise bankaları veya elektronik para kuruluşları aracılığıyla yeni kart edinerek kampanyaya dahil olabiliyor.

TROY yetkilileri, kampanyanın yaz döneminde tüketicilere hem ekonomik avantaj hem de keyifli alışveriş deneyimi sunmayı amaçladığını belirtiyor. Kampanyaya ilişkin ayrıntılar, TROY’un resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar bölümünde paylaşılıyor.

Bu iş birliğiyle birlikte, LC Waikiki müşterileri yazın enerjisini indirim fırsatlarıyla birleştirirken, TROY kartlılar alışverişte ekstra kazanç elde etme şansı yakalıyor.