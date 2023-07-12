TRT sanatçıları Kayseri'de konser verecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) sanatçılarının konser vereceğini duyurarak, şehrin kültürel ve sanat yönünden de zenginleşmesine her zaman katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

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  • 12.07.2023 11:39
  • Güncelleme: 12.07.2023 11:39
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TRT sanatçıları Kayseri'de konser verecek

TRT sanatçıları, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda 22 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de sahne alacak.
Kayseri’deki kültür sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirten ve amaçlarının şehrin sanat ve kültürel olarak zenginleşmesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, başkent Ankara ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ile görüştüğünü dile getirerek, Kayseri’de TRT sanatçılarının konseri gerçekleştirileceği müjdesini verdi.
“ŞEHRİMİZLE HİZMETLERİ BULUŞTURMAYI ÖNEMSEYEN BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, kentle alakalı hizmetleri buluşturmayı önemseyen bir yaklaşım sergilediklerini ve o anlamda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, 22 Temmuz’da Kayseri’de gerçekleştirilecek konsere dair yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi: “Şehrimizle hizmetleri buluşturmayı her zaman önemseyen bir yaklaşım sergiliyoruz, inşallah o anlamda çalışmalar yapıyoruz. 22’sinde TRT’mizin çok değerli sanatçıları ile inşallah Talas etkinlik alanında 8 ya da 10 civarında sanatçımızın katılımıyla da bir etkinliğimiz olacak. 22 Temmuz Cumartesi akşamı inşallah hep beraber, TRT Genel Müdürümüzün de, Yönetim Kurulu Başkanımızın da, müsait olursa bakanlarımızın da bulunduğu bir ortamda Kayseri’mizde bir etkinlik olacak. Amacımız dediğimiz gibi meşru zeminde bu şehrin kültürel ve sanat yönünden de zenginleşmesine her zaman katkıda bulunmak.”

1ha

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